Huilende Waylon sleept toptalent binnen

Emma, de jongste deelnemer van het jubileumseizoen, vertolkte My Way van Frank Sinatra (bijnaam: The Voice). Ze kreeg de vier rode stoelen omgedraaid.

Coach Waylon sprak zijn emotie uit: „Ik moest een klein traantje wegpinken, vooral op het einde. Ja was echt een engeltje die aan het zingen was hier. Je hebt het liedje volledig eer aan gedaan en vooral je talent eer aan gedaan.” Ali B complimenteerde haar met de woorden „Dit is zielsmassage.”

Emma koos voor Waylon, die met de jonge zangeres een toptalent lijkt te hebben binnengehaald. De kijkers van de RTL 4-talentenjacht zijn lyrisch over het optreden.