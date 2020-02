Sophia Kruithof (17) wint The Voice of Holland 2020

„Wow, dank jullie wel”, zei de winnares, die het publiek overtuigde met haar zelfgeschreven single Alaska. Sophia woont op een boerderij met paarden in Weesp. Ze is slechts zeventien jaar en leeft voor de muziek. Ze is er zelfs voor met hockey gestopt. Ze volgt zanglessen en doet elk jaar mee aan de theatervoorstelling op school. Nu ze bijna klaar is met school, hoopt ze haar droom na te kunnen jagen: een carrière in de muziek.

Haar coach Anouk is supertrots. „Ze heeft het hartstikke goed gedaan, ze is gewoon een natuurtalent”, reageerde Anouk. „Ik heb er weinig aan hoeven doen. Ze heeft het echt verdiend. Ze heeft een bijzondere stem. Hoelang duurde het ook alweer voordat ik mijn stoel had gedraaid tijdens haar auditie? Drie seconden, there you go.”