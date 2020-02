Harry en Meghan nu al bevriend met Jennifer Lopez

Meghan en Harry bouwen al snel een nieuwe vriendenkring op Ⓒ Hollandse Hoogte

Al mist prins Harry zijn vrienden in Engeland, het koppel heeft aan de andere kant van de oceaan ook alweer nieuwe vrienden gemaakt. En niet zomaar vrienden: Harry en Meghan zou een etentje gehad hebben met Jennifer Lopez en Alex Rodriguez, meldt The New York Post.