Op1-invalster Margje Fikse kon dit programma niet aan

„Ik was 25, zo’n programma heeft iemand nodig met levenservaring”, stelt Margje in Het Parool. „Bert van Leeuwen, die het overnam, was geknipt voor die familieruzies. Ik had vlak ervoor mijn vader verloren. Hij was 77, maar stierf onverwacht na een val van de trap. Zat ik daar ineens bij kinderen die hun ouders niet meer wilden zien. Dan dacht ik: kom op, zeg. Stap eroverheen. Je hébt elkaar tenminste nog! Ik vond het zwaar. En ik verlangde tegelijk ook naar meer journalistiek werk.”

Margje was daarna onder meer verslaggever van TweeVandaag en Netwerk en presenteert het radioprogramma Dit is de Dag. Sinds dit jaar is ze invalpresentator van Op1. „Dat ik Op1 nu mag doen, is het resultaat van rustig beginnen en dan gestaag doorgaan. Mijn tactiek is altijd geweest om er klaar voor te zijn als ze weer een keer zouden denken: ’o ja, we hebben Margje ook nog’.”

Als ze haar zouden vragen om na de zomer verder te gaan met Op1, zou Margje meteen ja zeggen. „Dat zou ik graag doen, hoor. Maar dat gebeurt niet. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Het blijft bij deze acht keer. Voorlopig dan, hè.”