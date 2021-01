Frans Bauer herdenkt overleden vader Chris

„Zes januari blijft een hele emotionele dag. De dag dat ik afscheid moest nemen van mijn vader, mijn grootste vriend, rots in de branding, mijn steun en toeverlaat. Ik heb veel van hem mogen leren. Ik hoor nog steeds zijn stem als ik mijn ogen sluit. Nog steeds mis ik hem, dat gevoel zal nooit slijten. Maar zoals we altijd tegen elkaar zeiden, alles wat in je hart zit gaat nooit dood. Ik hou me daar aan vast. Vandaag staat de tijd even stil, het lijkt allemaal net gisteren”, aldus een geëmotioneerde Frans.

Chris was lange tijd Frans’ chauffeur en begeleider, maar bovenal zijn grootste fan. Hij kreeg, net als de rest van de familie, landelijke bekendheid vanwege zijn optreden in de realitysoap De Bauers. Dankzij dit programma zette Frans zichzelf definitief op de kaart als zanger.

Vader Bauer overleed in 2015 op 70-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij was toen al een poosje ziek: hij leed aan longkanker en de longziekte COPD.