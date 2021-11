Armin ziet jongensdroom uitkomen met optreden bij Chicago Bulls

De dj kwam in contact met de club na het uitbrengen van zijn single Sirius. Het nummer, dat hij maakte met de Canadese dj Avira, is een nieuwe versie van het oude themalied van de Chicago Bulls. Van Buuren is al ’langer fan’ van de club en heeft ook ’met veel plezier’ gekeken naar de recente Netflix-docuserie over oud-speler Michael Jordan.

Voor de dj was het daarom erg bijzonder dat hij in de pauze van de wedstrijd mocht optreden. „Het was een enorme eer om in de rust een speciale show weg te mogen geven en ik geniet nog steeds na van dat bijzondere optreden!”