Michael Stipe (R.E.M.) komt met tweede solosingle

De song is te downloaden van de site. Voor 77 dollarcent krijgen de fans een download in hoge kwaliteit. Ze krijgen ook toegang tot de door Stipe zelf geregisseerde video en een video waarin de tekst van Drive to the Ocean staat. Ook een wallpaper en een kopie van het originele document waarin Stipe de tekst van de song heeft opgeschreven horen bij het pakket.

In het eerste jaar van de release gaat de totale opbrengst naar de organisatie Pathway to Paris. Die club brengt artiesten en activisten samen die de strijd willen aangaan tegen klimaatverandering.

In oktober bracht Stipe, die overigens zaterdag zijn zestigste verjaardag viert, al de track Your Capricious Soul uit. De opbrengst van dat nummer ging naar Extinction Rebellion.