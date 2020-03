Zweeds koningspaar stelt diner paleis uit om coronavirus

Ook in Zweden zijn meerdere mensen besmet met het virus. Om het zekere voor het onzekere te nemen en de genodigde gasten te beschermen gaat het diner niet door, werd maandag gedeeld op de website van het Zweedse koningshuis.

Een nieuwe datum is nog niet gecommuniceerd. Ook werd niet vermeld welke gasten er op het paleis waren uitgenodigd.

Oscar jarig

Ondertussen is het binnen het paleis feest: prins Oscar viert maandag zijn vierde verjaardag. Het Instagramaccount van het Zweedse Koningshuis maakt van de gelegenheid gebruik omtwee nieuwe foto's van het prinsje online te zetten.

Het gaat om twee zwart-witkiekjes van Oscar. Op de eerste foto leunt hij lachend op een vensterbank en kijkt hij naar buiten. Op de tweede foto ligt hij samen met zijn zus Estelle op de grond en kijkt hij dagdromend langs de cameralens.

De hertog van Skåne, zoals Oscars titel luidt, wordt in de reacties op de post veelvuldig gefeliciteerd. Na zijn moeder en zijn vier jaar oudere zus is hij de derde in de lijn voor de Zweedse troonopvolging.