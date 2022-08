Ex Britney Spears: zoons willen haar niet zien

„De jongens hebben besloten dat ze haar nu niet zien. Het is een paar maanden geleden dat ze haar hebben gezien”, zegt Federline in een uitgebreid vraaggesprek met de Britse tabloid. „Ze hebben de beslissing genomen om niet naar haar bruiloft te gaan”, vertelt hij over de afwezigheid van de tieners op Spears’ recente trouwerij met model Sam Asghari (28).

De Amerikaanse danser Federline, die tussen 2004 en 2007 met Spears getrouwd was, vertelt ook dat hij denkt dat de rechtszaak die Spears onlangs voerde om van het curatorschap van haar vader af te komen moeilijk was voor de jongens. Er kwamen veel details over Spears’ privéleven op straat te liggen. „Deze hele zaak was moeilijk om naar te kijken, moeilijk om mee te leven en moeilijker om mijn jongens doorheen te zien gaan dan wat dan ook”, vertelde hij aan Daily Mail. „Het is zwaar geweest. Het is het meest uitdagende wat ik ooit in mijn leven heb moeten doen.”

Dat hun moeder de laatste maanden geregeld naaktselfies op sociale media plaatst, zou voor de jongens ook niet makkelijk zijn, zegt hun vader. Hij heeft ze geprobeerd uit te leggen dat het „misschien gewoon een andere manier is waarop ze zichzelf probeert uit te drukken.” Federline benadrukt in het gesprek dat Sean Preston en Jayden veel van hun moeder houden, maar dat dat niet wegneemt dat haar gedrag iets met hen doet. „Het is zwaar. Ik kan me niet voorstellen hoe het voelt om een tiener te zijn die naar de middelbare school moet.”