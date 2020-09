Sunday Services kostte Kanye West 50 miljoen dollar

Volgens Kanye ging er vooral veel geld zitten in het organiseren van de opera die uit zijn diensten voortkwam en in de reiskosten. Zo zou hij 120 man hebben meegenomen toen hij zijn inmiddels beroemde Sunday Service op Jamaica hield.

De muzikant stelt in het gesprek dat hij het geld kan missen, omdat hij niets meer hoeft uit te geven aan de marketing van zijn kledingmerk. „De Yeezy’s verkopen zichzelf, dus in plaats van grof geld betalen voor reclame, heb ik in de kerk geïnvesteerd, ik heb geïnvesteerd in het verspreiden van gospel.”

Paparazzi

De rapper deelde ook een nieuw plan dat hij heeft: hij is van plan alle paparazzibureaus te kopen. „Dat idee heb ik al langer, ik spring in de auto bij een paparazzo en ik huur ’m zelf in. Ik weet dat ze het nu moeilijk hebben met covid. Ik heb werk voor ze. Ik koop alle paparazzibedrijven, zodat ik zelf de foto’s kan uitkiezen.”

Nick Cannon heeft het interview met Kanye opgedeeld in twee podcasts. Het tweede deel publiceert hij naar verwachting woensdag.