Recensie ’Frisky biscuits’: Bijzonder lekkeredance met disco

Mason, ofwel de Amsterdamse dj en producer Iason Chronis (40), is een stukken minder bekende dancenaam dan pak ’m beet Tiësto of Armin. Toch draait hij inmiddels een kwart eeuw mee. Naar eigen zeggen omdat hij wars is van trends en mode, altijd zijn eigen pad uitgestippeld heeft. Nu is dat niet het eerste waar wij aan denken bij het horen van nieuw, met poppy disco en funk doordrenkte derde album Frisky biscuits. Maar dat dit een bijzondere lekkere plaat is, dat is zeker.