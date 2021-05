James Bond-acteur Frank McRae (80) overleden

De acteur overleed op 29 april aan een hartaanval in Santa Monica (Californië), bevestigde zijn schoondochter aan de website Variety. Hij had een zoon, Marcellus, en drie kleinkinderen, Camden, Jensen en Holden.

Het officiële Twitteraccount van de James Bond-films deelt het nieuws ook. „Het doet ons pijn om te horen dat Frank McRae, die Sharkey speelde in License to Kill, is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden”, luidt het bericht, waarbij een foto van McRae is geplaatst.

McRae speelde ook rollen in films als Rocky II, Last Action Hero, Loaded Weapon 1 en Another 48 Hrs. Ter nagedachtenis worden donaties gevraagd voor het Sheldrick Wildlife Trust, een organisatie die weesolifanten in Kenia redt.