‘Anatomie d'une chute’ wint Gouden Palm

Triet treedt met haar winst in de voetsporen van haar landgenote Julia Ducournau (Titane, 2021) en van de Australische filmmaakster Jane Campion (The piano, 1993). De Duitse actrice Sandra Hüller vertolkt in Anatomie d'une chute een schrijfster die wordt beschuldigd van de moord op haar man, die onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. Tijdens haar verdediging in de rechtszaal komt al hun vuile was buiten te hangen.

Hüller speelt ook een hoofdrol in The zone of interest van Jonathan Glazer, die van de jury de Grand Prix kreeg toegekend. Daarin geeft zij gestalte aan de vrouw van Auschwitz-commandant Rudolf Hoss, die onder de rook van het vernietigingskamp geniet van een - in haar ogen - idyllisch familiebestaan.

Beste actrice

Toch won Sandra Hüller, die in 2016 in Cannes internationaal doorbrak met het komische drama Toni Erdmann, dit jaar niet de prijs voor de beste actrice. Die onderscheiding ging naar de Turkse Merve Dizdar, voor haar rol als schooljuf in About dry grasses van Nuri Bilge Ceylan.

De Japanner Kōji Yakusho uit Perfect days van Wim Wenders werd verkozen tot beste acteur. Zijn personage maakt ’s ochtends in Tokyo openbare toiletten schoon, om later op de dag zijn handen vrij te hebben voor dingen die hij écht belangrijk vindt.

De Fin Aki Kaurismaki kreeg in Cannes de Juryprijs voor zijn liefdesdrama Fallen leaves, terwijl de Vietnamese cineast Tran Anh Hung werd gelauwerd als beste regisseur voor zijn Franse film La passion de Dodin Bouffant, over de relatie tussen een geweldige kokkin (Juliette Binoche) en de man die jarenlang van haar gerechten smult (Benoît Magimel).