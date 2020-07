RTL gaat niet snijden in uitspraken Gerard Joling

„We zijn juist blij dat Gerard dit programma met ons heeft gemaakt. Iedereen heeft bewust of onbewust vooroordelen over anderen”, aldus RTL aan PrivéTV. „In Joling en de Buitenlanders gaan Gerard en zijn gasten hierover het gesprek aan. Stereotypering is echt en wij geloven dat erover praten belangrijk en zinvol is. Dat leidt meestal tot meer begrip voor elkaar.”

De zender besluit: „De suggestie dat wij dingen zouden aanpassen klopt niet en zou haaks staan op de reden waarom we dit programma maken.”

In Joling en de Buitenlanders gaat Gerard Joling op bezoek bij mensen uit andere culturen. „Het gaat een beetje over de vooroordelen die wij als Nederlanders, en ikzelf ook, hebben over buitenlanders. Dat is nogal confronterend moet ik zeggen”, aldus de presentator.