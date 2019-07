’Tot gisteravond zou Sting absoluut komen’

Dit jaar geen Sting in Limburg. Ⓒ Hollandse Hoogte

Komt-ie wel, of komt-ie niet? Die vraag heeft de bezoekers van Bospop het hele weekend in zijn greep gehouden. Lang leek het erop dat Sting het popfestival in Weert zondagavond ’gewoon’ kon afsluiten, maar de zanger moest zijn optreden op het laatste moment toch annuleren. De voormalig frontman van The Police is nog niet voldoende hersteld en moet zijn show op doktersadvies afzeggen. Een drama voor de organisatie. „Wij gingen er volledig vanuit dat alles gewoon geregeld was, zijn spullen staan al hier.”