Komt er voor Sylvie en Niclas misschien alsnog een kleintje? Ⓒ ANP/HH

Net bekomen van alle drukte rond haar huwelijk in Florence, is het geluk van SYLVIE MEIS (42) weer compleet nu zoon DAMIÁN uit Denemarken is overgekomen om bij haar en bonusvader NICLAS CASTELLO (42) de herfstvakantie in Hamburg door te brengen.