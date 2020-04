Ed Struijlaart start virtuele theatertour vanuit huis

De virtuele tour heeft als titel gekregen Van Huis Uit en beslaat vooralsnog tien shows. De shows worden uitgezonden via de kanalen van tien theaters waar Struijlaert eerder heeft opgetreden. Een kaartje kopen is niet nodig; iedereen kan meeluisteren en eventueel een financiële bijdrage leveren voor het beluisteren en bekijken van het concert.

De Haagse zanger trapt donderdag af in Oldenzaal. Daarna volgen onder meer nog optredens via de virtuele kanalen van theaters in Spijkenisse, Winschoten, Brielle, Zoetermeer, Steenwijk en Rotterdam. De volledige speellijst is op zijn website te vinden.