Mads Mikkelsen toegevoegd aan cast vijfde Indiana Jones-film

Mikkelsen werd bekend dankzij rollen in de Bond-film Casino Royale, de Star Wars-film Rogue One en de serie Hannibal. De acteur speelde recent de hoofdrol in de Nederlands-Deense coproductie Druk, over vier leraren die besluiten voortaan dronken voor de klas te gaan staan. De tragikomedie is de grote favoriet voor de Oscar voor beste buitenlandse film eind april.

De productie van de nieuwe Indiana Jones-film moet deze zomer beginnen. Steven Spielberg, die de eerste vier delen regisseerde, draagt het stokje over aan James Mangold. Spielberg is wel bij de film betrokken als producent. John Williams is opnieuw verantwoordelijk voor de muziek.

Voor de 78-jarige Harrison Ford wordt het zijn laatste kunstje als Indiana Jones. Al langere tijd werd gesproken over een terugkeer van Indiana Jones, maar vanwege verschillende redenen werd de film steeds uitgesteld. In 2008 speelde Ford voor het laatst de rol van de avontuurlijke archeoloog. De vierde film beschouwden veel fans als een teleurstelling.