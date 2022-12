Diederik Gommers weet niet of hij BN’er wil blijven

„Ik ben geen bekende Nederlander geworden om een bekende Nederlander te worden”, zei hij zondagavond in het NPO 3-programma De Gevaarlijkste Wegen Van De Wereld. „Het was zo’n uitzonderlijke situatie en dan is het nu een beetje de vraag, moet je bekend blijven?”

Gommers wil „eigenlijk niet” bekend blijven. „Maar aan de andere kant: mensen zijn ontzettend aardig tegen me.”

Kinderen

Zijn kinderen waren destijds niet zo blij dat hun vader zo vaak op televisie kwam. „Dat vonden ze echt vreselijk. Ze waren echt boos op me. Ze waren ook wel trots, maar ze vonden het vreselijk dat we onze anonimiteit kwijt waren. Daar hebben we wel stevige gesprekken over gehad.”

De arts begon in 2020 ook een account op Instagram om een jonger publiek te bereiken. Binnen twee dagen behaalde hij 100.000 volgers. Inmiddels staat de teller op ruim 436.000.