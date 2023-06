Whoopi Goldberg wil Amerikaanse Rad van Fortuin overnemen

Pat Sajak (76) maakte eerder deze week bekend dat hij na 41 seizoenen afzwaait als het gezicht van het taalspel waarbij alles draait om het rad. Toen zijn naderende vertrek werd besproken in het Amerikaanse ochtendprogramma The view schoof presentatrice Whoopi Goldberg zichzelf naar voren als opvolger „Ik wil die baan! Ik denk dat het heel erg leuk zou zijn”, aldus de 67-jarige actrice die erom bekend staat graag uiteenlopende projecten aan te pakken.

Guinan

Zo trad ze in 1988 op haar eigen verzoek toe tot de cast van de destijds matig ontvangen serie Star trek: the next generation omdat ze als klein meisje was geïnspireerd door actrice Nichelle Nichols in de oorspronkelijke serie. Whoopi hoopte als de mysterieuze Guinan indirect een voorbeeld te zijn voor een nieuwe generatie.

Goldberg heeft ook een zwak voor tv-spelletjes. In 1999 bracht ze spelprogramma Hollywood squares terug op de buis. Ze was niet alleen een van de vaste panelleden, ook achter de schermen was Whoopi nauw betrokken bij de productie.

Tekst gaat verder onder de video.

Wheel of fortune is al sinds 1975 onafgebroken te zien in de Verenigde Staten en is daarmee een van de langstlopende spelshows ter wereld. Hans van der Togt presenteerde de Nederlandse variant Rad van fortuin tussen 1990 en 1998. In 2016 keerde het programma twee seizoenen terug bij SBS6 met André Hazes als presentator.