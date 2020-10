Dokter Corrie krijgt sociale media-serie

De komende acht weken verschijnt er elke week op dinsdag of woensdag een nieuwe video op het Instagram en TikTok-kanaal van NPO Zapp. De eerste video, die vandaag is verschenen, gaat over ’coronatongen’.

Met deze unieke sociale media-serie willen de NTR en NPO Zapp meer bewustzijn creëren voor de risico’s van het medium én voorlichting geven over puberteit, relaties en seksualiteit. Dokter Corrie, gespeeld door Martine Sandifort, is een televisiedokter die kinderen vanaf negen jaar op geheel eigen wijze voorlichting geeft over puberteit, relaties en seksualiteit.

De sociale media-serie is geschreven en geregisseerd door Niki Padidar.