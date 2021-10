Gwyneth Paltrow opnieuw aangeklaagd om exploderende vaginakaars

De vaginakaars zou ruiken naar geraniums, citrus bergamot en ceder. Volgens Gwyneth werd de kaars als grapje op de markt gebracht met daarbij de tekst: ’deze kaars ruikt naar mijn vagina’. Het werd echter wereldnieuws en binnen een paar weken was het product uitverkocht. Op de bijsluiter staat dat de kaars niet langer dan twee uur achter elkaar mag branden, iets waarvan Watson zich bewust is, maar tegelijkertijd claimt hij dat deze waarschuwing onvoldoende is. Volgens hem zijn de kaarsen ’levensgevaarlijk en had het slecht met hem kunnen aflopen’.

De man wil nu een schadevergoeding van ruim 4 miljoen euro hebben, omdat de kaars voor schade aan zijn meubelen en slaapkamer heeft gezorgd. Gwyneths advocaten lijken zich vooralsnog weinig zorgen te maken. „Dit is een belachelijke claim, deze meneer wil alleen maar geld zien. Wij staan vierkant achter de producten die Goop uitbrengt, die vooraf uitvoerig worden getest. Er wordt niets verkocht dat niet veilig is.”

Eerder dit jaar werd Gwyneth ook al aangeklaagd door een man die beweerde dat de kaars ontplofte en hij daardoor dood had kunnen gaan.