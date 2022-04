Elon Musk en James Franco getuigen niet in zaak Depp en Heard

De Tesla-baas was als getuige opgeroepen in de rechtszaak, maar zijn advocaat heeft laten weten dat Musk geen verklaring zal komen afleggen. De 50-jarige Musk had een relatie met Heard, nadat haar huwelijk met Depp was stukgelopen. Die relatie zou volgens Depp al tijdens het huwelijk zijn begonnen, iets wat zowel Musk als Heard hebben ontkend.

Volgens Depp zou Heard ook een affaire hebben gehad met James Franco. Die stond ook als getuige op de lijst van Heard. In de zaak van Depp tegen The Sun, die Depp verloor, getuigde Heard over hem dat de 44-jarige acteur haar vroeg: ’Wat the f*ck is er gebeurd?’ nadat Depp volgens haar een mobiel naar haar gooide. Franco zou haar vervolgens de dag na het vermeende gewelddadige incident bezocht hebben in hun penthouse in Los Angeles om erover te praten.

Depp heeft Heard, met wie hij tot en met 2016 getrouwd was, aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post. De actrice heeft het daarin over huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt, maar noemt haar ex niet bij naam. Depp vindt dat het duidelijk is dat ze over hem schrijft en klaagde haar aan. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld.