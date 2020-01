Miley Cyrus en Liam Hemsworth officieel gescheiden

Vorige maand werd al duidelijk dat de zangeres en acteur het eens waren geworden over de details van hun echtscheiding. Dat was sowieso niet zo moeilijk omdat Miley en Liam al duidelijke afspraken hadden gemaakt voor ze elkaar een jaar eerder het jawoord gaven. Het stel heeft geen kinderen en Miley blijft voor de huisdieren zorgen.

In augustus werd bekend dat het stel een punt achter hun huwelijke zetten. De twee ontmoetten elkaar in 2009 op de set van de film The Last Song, waarna ze zich verloofden in 2012. Een jaar later besloten ze uit elkaar te gaan, tot ze in 2015 besloten om het opnieuw met elkaar te proberen.

