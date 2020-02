Waarom Duncan Laurence zijn rechterhand bijzonder vindt

Bij een foto van zichzelf waarop hij met die hand piano speelt, schrijft hij hoe het komt dat die hand zo bijzonder is geworden voor hem. Best erg persoonlijk, vertelt hij. „Zie je mijn rechterhand? Die hand is al een worsteling voor me geweest zolang als ik me kan herinneren.”

„Toen ik werd geboren kreeg ik niet genoeg zuurstof, wat epileptische aanvallen veroorzaakte tijdens mijn eerste paar dagen als pasgeboren kind. Ik ben blij en dankbaar dat het alleen resulteerde in wat schade aan de linkerkant van mijn hersens, wat, zoals de doktoren het noemden, zorgde voor een motorische stoornis. De gemakkelijkste manier om het uit te leggen: ik kan mijn rechterhand niet goed bewegen.”

Vervolgens vertelt Duncan hoe hij toch verliefd werd op het bespelen van de piano. Ook al was het erg frustrerend voor hem, hij heeft het nooit opgegeven. „Ik denk dat ik zo graag musicus wilde worden, dat zelfs al gaf de natuur me niet de juiste gereedschappen, ik toch deed wat nodig was om de piano te leren spelen.” Hij ontwikkelde een eigen manier, vertelt hij. „En ik ben trots om te kunnen zeggen dat een hoop mensen het tegenwoordig leuk vinden me te horen spelen. Ze zeggen vaak dat het speciaal klinkt.” De winnaar van het ESF 2019 besluit dan ook: „Misschien is dat de beste manier om mijn rechterhand vanaf nu te beschrijven. Hij is speciaal.”