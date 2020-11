Medewerkers show Kelly Clarkson hebben corona

De met Covid-19 besmette mensen werden op, uitgerekend, vrijdag de 13e positief getest. Woordvoerders van de zender, én van Kelly’s show, lieten weten dat alle voorzorgsmaatregelen binnen het bedrijf in acht zijn genomen. Het is vooralsnog onbekend hoeveel mensen er daadwerkelijk zijn besmet met het virus. Het bedrijf liet niet weten of Clarkson het virus ook heeft opgelopen.

Clarksons eerste opname is gepland voor dinsdag. In principe gaat dit nog steeds door.