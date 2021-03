Fred van Leer zei tegen overvaller: ’Kom dan, pannenkoek! Schiet me dood dan!’

In het interview vertelt Fred dat hij niet direct in paniek raakte toen iemand hem attendeerde op de bewuste video. Maar na een nachtje slapen werd hij wakker met een ontplofte telefoon, waarna het in zijn hoofd ’steeds erger’ werd. „Want dat onbekenden zoiets zien is al niet leuk, maar als vrienden en collega’s je dan gaan appen, dan zie je ineens vóór je wie dat filmpje allemaal heeft zitten bekijken. Dat is zo vernederend.”

Vervolgens rent Fred in ’blinde paniek’ naar een een goede vriendin, bij wie hij ’gillend’ aankomt. De 44-jarige stylist – die daar naar eigen zeggen alleen maar ’wartaal’ uitslaat – denkt dat hij op dat moment in een ’soort van psychose verkeerde’. „Ik wilde gewoon dood. Dat heb ik ook dertig keer geroepen: ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood.” Uiteindelijk heeft Fred zich daadwerkelijk ’wat aangedaan’. Het ’hoe en waarom’ wil hij voor zichzelf houden.

Overval

Fred wordt naar het ziekenhuis gebracht en weet er uiteindelijk weer bovenop te komen. Een week na het uitlekken van de video gaat het echter opnieuw mis. Wanneer hij alleen thuis is, wordt er aangebeld door iemand die zich voordoet als pakketbezorger. Het blijkt een overvaller te zijn, volgens Fred iemand die deel uitmaakt van de Rolexbende die ook collega-BN’ers voor de deur stond.

De Rotterdammer ziet direct dat het een overval is en maakt zich op voor de confrontatie. „Dus ik ga staan, gefocust, geaard, dat had ik geleerd van mijn coach, en wanneer hij bijna boven is, trap ik hem zo weer terug de trap af.” Fred blijft trappen – ’in zijn buik, nek, gezicht, alles’ – en houdt een gebroken en gekneusde rib over aan de vechtpartij.

Pistool

Ondertussen komt er een tweede man naar boven, die Fred bedreigt met een pistool. „Het enige wat ik zei was: ’Nou, kom dan, pannenkoek! Schiet me dood dan!’” Fred schopt vervolgens zijn eerste belager van de trap, die in zijn val zijn handlanger meeneemt. De stylist trekt de deur achter zich dicht en de overvallers kiezen het hazenpad.

Eerder deze maand werd bekend dat een van de verdachten van de overval nog eens negentig dagen in hechtenis blijft.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.