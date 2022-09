’Leonardo DiCaprio gespot met Gigi Hadid’

De twee waren volgens twee insiders afgelopen zaterdag samen op een feestje ter ere van de New York Fashion Week. Een ingewijde laat weten dat ze allebei aan dezelfde tafel waren geplaatst bij het evenement waar ook Venus Williams en Ben Simmons aanwezig waren.

Eerder deze maand vertelde een anonieme bron al aan het blad: „Leo heeft zijn pijlen gericht op Gigi, maar zij heeft tot nu toe geen interesse getoond.” Ook voegde de insider eraan toe dat de twee vrienden zijn, maar Gigi ’nog geen behoefte aan hem heeft op romantisch vlak’.

Gigi had tot oktober vorig jaar een relatie met de zanger Zayn Malik. Samen hebben ze een dochter, Khai (2). Leonardo is sinds kort weer vrijgezel en was hiervoor vier jaar lang samen met Camilla Morrone.