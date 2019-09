Ramon Beense treedt op voor Thierry Baudet

Het FvD heeft maandagavond een grote bijeenkomst in evenementenlocatie Taets in Zaandam, waar onder meer wordt gepraat over de recente perikelen in de partij. Diverse politici verlieten de partij en stapten over naar Henk Otten, de voormalige kompaan van Baudet. De fractievoorzitter zette Otten uit de partij omdat deze met de kas zou hebben gerommeld. Otten ontkent dit en heeft scherpe kritiek op de koers die Baudet nu met de partij vaart.

De FvD-leider bekritiseerde vorig jaar in een uitgelekte e-mail zijn mede-Kamerleden toen zij een lijstje met hun favoriete muziek samenstelden. „Allemaal enorme kutmuziek!” schreef Baudet boos aan zijn 149 mede-parlementariërs. „Hoe is zoiets mogelijk?! Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy? Wat is er met jullie aan de hand!?”

Op de eerste plek in het lijstje stond Armin van Buuren met This is what it feels like. Overigens stond er genoeg klassieke muziek in de lijst; de Messiah van Händel behaalde zelfs de top 5.