BZV-boer Frans begint begraafplaats

Boer Frans Zanderink, die in 2008 in het populaire Boer zoekt Vrouw naar de ware liefde zocht, maar uiteindelijk buiten het programma om zijn huidige vrouw Leonie vond, wil naast boeren ook gaan begraven. Op een stuk land aan de oever van de rivier de Dinkel wil hij ruimte maken voor honderden graven voor mensen die hun stoffelijk overschot na hun overlijden in de vrije natuur willen laten vergaan. Er blijft van hen op de lange termijn dan geen enkel spoor achter: bij een natuurbegraafplaats moet alles afbreekbaar zijn: de kist, het gedenkteken en voorwerpen die mee het graf ingaan.

Het aanleggen en in gebruik nemen van het stuk land voor de graven, zorgt er wel voor dat dagjesmensen een favoriete bestemming verliezen. Volgens Boer Frans lijkt de oever aan de Dinkel nu in de zomer ’soms wel een attractiepark langs de Dinkel’. „Dat verandert straks, verwacht ik”, vertelt hij aan Tubantia. Hij hoopt in elk geval dat mensen dan wel met meer respect over het stuk land zullen lopen.

De natuurlijke manier van begraven wordt in Nederland steeds populairder. Ook zanger Gert Timmerman liet zich begraven op de eerste natuurbegraafplaats van Nederland, Hillig Meer, in Eext, die zes jaar geleden werd aangelegd. Tegenstanders beweren dat het het niet altijd zo mooi is als het klinkt: volgens hen kunnen resten van gebruikte medicijnen en metaal van protheses de natuur schade berokkenen.