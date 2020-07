Buren hadden geen idee dat Maxwell zich op landgoed bevond

BRADFORD - Omwonenden van het 63 hectare grote landgoed in de staat New Hampshire hadden geen idee dat Ghislaine Maxwell, de gezochte ex-vriendin van Jeffrey Epstein zich daar schuilhield. Het grote houten huis, alleen te bereiken via een bijna kilometer lange oprijlaan, lag half verscholen in de bossen even buiten Bradford, een stadje met 2000 inwoners in het noordoosten van de VS.