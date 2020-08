Prins Charles ontvangt briefkaart tien jaar na versturen

De kaart was destijds in een houten 'minipostboot' te water gelaten op het verlaten Schotse eiland St Kilda en werd deze zomer 1700 kilometer verder gevonden op het Noorse Andøya, het meest noordelijke eiland van de Vesterålen-archipel, ongeveer 300 kilometer binnen de poolcirkel.

Dat Charles de ontvangst nu pas bekendmaakte had een reden. Het is zaterdag precies 90 jaar geleden dat het handjevol bewoners van het ruige, onherbergzame St Kilda hun eilandengroep voorgoed verliet en vrijwillig verhuisde naar het Schotse vasteland. Daarmee kwam een einde aan een bewoning van duizenden jaren.

De eilandbewoners namen hun runderen en schapen mee en lieten een nieuw natuurreservaat achter, dat nu een belangrijke broedplaats is voor veel zeevogels zoals de jan-van-gent en de Atlantische papegaaiduikers. Charles bezocht de eilanden in 1971 met zijn moeder koningin Elizabeth en was zeer onder de indruk.

In 2010 bij de 80e verjaardag van de evacuatie werd een uit de negentiende eeuw meestal met succes beproefd gebruik in ere hersteld. Communicatie met het vasteland was in die tijd moeilijk, maar de eilandbewoners bedachten de 'St Kilda mailboat', bestaand uit een stuk hout in de vorm van een boot die ze aan een schapenblaas bevestigden en waarin ze een boodschap plaatsten.

Indien de postboot bij de juiste noordwestenwind te water werd gelaten was de kans groot dat deze enige tijd later werd gevonden aan de westkust van Schotland. Maar het kon ook dat de boot aanspoelde in Noorwegen, zoals nu is gebeurd met het in 2010 gelanceerde scheepje met daarin een kaart 'namens alle vroegere bewoners' voor prins Charles.