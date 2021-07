Zo brengt prinses Charlène haar tijd door in Zuid-Afrika

„Tijd doorbrengen met Jacqui en Bella (haar kinderen Jacques en Gabriella, red.) en dekentjes maken voor de crèche hiernaast, wens me sterkte”, schrijft Charlène bij een serie foto’s. Te zien is hoe de geboren Zuid-Afrikaanse met de tweeling videobelt en naast een naaimachine en een stapel dekens poseert.

De crèche in kwestie waar Charlène het over heeft is overigens een opvang voor olifanten. De prinses is sinds mei in haar geboorteland om daar werk te verrichten voor haar South Africa Foundation. Ook maakt de vrouw van prins Albert zich hard voor de bescherming van wilde dieren.