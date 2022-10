Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog – aflevering 7 Expeditie Robinson: Devrim haalt rattenstreek uit

Door Daphne van Rossum

Devrim betaalt een hoge prijs voor zijn beslissing. Ⓒ RTL/Jasper Suyk

Als quiz-fanaat Devrim Aslan in Expeditie Robinson uit wordt gezonden naar een captainsbattle waar je een ijzersterk geheugen voor moet hebben, weet je dat de overwinning niet ver weg is. In een puzzel waarbij je de kleurtjes op de goede volgorde moet leggen blijft hij inderdaad als laatste over. Kat in het bakkie. De beslissing die hij daarna maakt is echter niet zo slim...