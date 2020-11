Streep door meerdere evenementen na verscherping coronaregels

Onder meer het Leiden International Film Festival, dat nog tot zondag zou duren, wordt voortijdig beëindigd. „We noemden deze editie al gekscherend een halve editie, nu blijkt dat we daar geen grappen over hadden moeten maken”, laat een woordvoerder weten. „Gelukkig is een groot deel van ons programma ook online te bezichtigen. Woensdag voegen we daar nog meer films aan toe.”

In Den Bosch is het tiendaagse festival November Music 2020, dat vrijdag zou beginnen, afgeblazen. De organisatie had zo’n zeventig verschillende concerten coronaproof voorbereid.

Ook het theaterfestival Spring in Utrecht en het InScience Festival in Nijmegen kunnen niet doorgaan.

Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat onder meer theaters en bioscopen in ieder geval de komende twee weken de deuren moeten sluiten.