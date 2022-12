Bezoekcijfers musea nog niet terug op oude niveau

Zo zal het Mauritshuis in Den Haag zijn jubileumjaar afsluiten met zeker 400.000 mensen die een kijkje kwamen nemen. Daarvan kwam 35% uit het buitenland, het leeuwendeel ervan uit Duitsland. Vanaf juli behaalde het museum dat zijn 200 jarig bestaan vierde met diverse bijzondere exposities, weer bezoekcijfers die deden denken aan het pre-coronajaar 2019. Destijds sloten ze af 481.000 belangstellenden.

Het Mauritshuis vierde zijn 200 jarig bestaan onder meer met een feestelijke expositie van bloemstillevens. Ⓒ ANP / HH

Ook bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wordt tevreden teruggekeken. Directeur Teus Eenkhoorn maakte donderdag bekend dat 475.000 mensen afgelopen jaar de kassa passeerden. „Vlak na de laatste lockdown in januari was de terugkeer van bezoekers nog aarzelend, maar sinds de zomermaanden is er een duidelijk stijgende lijn te zien. En in deze decembermaand, met onze winterprogrammering en de ijsbaan, zijn we voor het eerst terug op het niveau van voor de coronacrisis.”

Pandemie

Het Kröller-Müller Museum sluit het jaar 2022 af met 210.000 bezoekers. Dat is maar liefst 65% hoger dan het jaar ervoor, toen door de lange lockdowns maar nipt 127.126 mensen naar het museum en de beeldentuin in Otterlo togen. Helaas is Kröller-Müller nog lang niet terug op het niveau van voor de pandemie. Tot 2020 behaalde het museum op de Veluwe met gemak bezoekersaantallen van gemiddeld 400.000. „Vooral het aantal internationale en groepsbezoekers blijft nog achter ten opzichte van de periode voor corona”, laat de woordvoerder weten.

Ook de kleinere musea zitten weer voorzichtig in de lift met hun bezoekcijfers. Zo zag Rijksmuseum Boerhaave in Leiden het aantal stijgen tot 85.000. Directeur Amito Haarhuis constateert dat het publiek er weer meer op uit trekt en zich verheugt op een dagje uit.

Witte raaf Singer Laren

Een ware witte raaf is Singer Laren, dat in 2022 een recordaantal bezoekers mocht ontvangen: 213.000. Nooit eerder kwamen er zoveel mensen over de vloer. In het succesvolste jaar tot nu toe, 2018, namen 207.000 mensen een kijkje. De sterke stijging is hier te danken aan de door prinses Beatrix geopende nieuwe vleugel waarin de Nardinc collectie, een schenking van Els Blokker is ondergebracht. Dankzij deze particuliere schenking kan het museum nu permanent de bloei van het impressionisme en het ontstaan van het modernisme in Nederland laten zien. Dat brengt overduidelijk veel nieuwsgierigen op de been.

Dankzij de schenking van Els Blokker trok Singer Laren extra veel bezoekers. Ⓒ Thijs Rooimans

Hoeveel mensen in totaal een bezoekje brachten aan een museum in ons land, is nog niet bekend. Die cijfers zullen pas volgend jaar gepubliceerd kunnen worden. Vandaag brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek wel de exacte cijfers over 2021 naar buiten. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat vorig jaar 12,3 miljoen mensen naar een dagje naar het museum gingen. Dat was 14% minder dan het jaar ervoor, toen de aantallen door corona ook al sterk teruggelopen waren.

Internationale gasten

De daling was het sterkst onder buitenlandse bezoekers. In het recordjaar 2019 waren de internationale gasten nog goed voor 10,3 miljoen bezoekers, twee jaar later was dit met meer dan 85% gedaald tot slechts 1,5 miljoen. Het aantal binnenlandse bezoekers daalde in 2021 vergeleken met twee jaar eerder naar 10,8 miljoen, een afname van ruim 54%.

Uit de persoonsenquête Vrije Tijds Omnibus (VTO) kwam naar voren dat in het eerste coronajaar 2020, in vergelijking met de jaren 2012-2018, vooral ouderen en mensen met een beperking minder vaak een museum bezochten. In 2020 bezocht 31% van de mensen met een beperking een museum in binnen- of buitenland. In de periode voor corona was dat gemiddeld 46%. Van de mensen zonder beperking bezocht 45% een musea, voor de pandemie was dat gemiddeld 57%.