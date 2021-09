‘De hit van deze herfst: knutsel-tv’

Verder in de podcast: Adele komt in december met een nieuw album. Zal ze haar hart gaan luchten over de scheiding? Ook goed nieuws voor James Bond-fans: No Time To Die gaat vanaf dinsdag eindelijk in première. Het Nederlands Filmfestival opent komende vrijdag met een film van Antoinette Beumer, die per november de overstap maakt van Videoland naar Netflix. Hoe denkt zij dit te gaan doen? En Bennie Jolink van de band Normaal is niet kapot te krijgen.

