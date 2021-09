De Cultuur en Mediapodcast ‘Nieuwe James Bond moet alle losse eindjes aan elkaar knopen’

De dagen worden korter, de tv-avonden langer. Dat betekent uitkijken naar de herfst met een bomvol programma. NPO, RTL en SBS6 komen met drie nieuwe knutselshows en dinsdag gaat de James Bond-film No Time To Die in première. In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast bespreken Daphne van Rossum, Marco Weijers en Bart Wijlaars wat we daarvan kunnen verwachten.