Tweede editie voor concertshow Nikkie Plessen

Ook dit jaar treden een rits aan sterren op tijdens de modeshow. Zo komen onder anderen Dré Hazes, Davina Michelle, Jeroen van der Boom, Frenna en Tino Martin voorbij.

Vorig jaar stond Plessen met haar Nikkie in Concert in het AFAS Live. Sterren als Lil Kleine, Dré Hazes, Ronnie Flex traden op terwijl modellen over de catwalk struinden om de nieuwe lijn van de blondine te tonen.

RTL zendt de show tijdens oud en nieuw uit, zo maakte Plessen bekend in Boulevard.