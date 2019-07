Yolanthe onder vuur om foto Xess Xava

Yolanthe wordt overladen met boze reacties en bekritiseerd op het feit dat ze haar zoontje alleen in het water laat ,terwijl zijzelf op ogenschijnlijk grote afstand een foto maakt. „Ik ben vast een zeikerd, maar ik vind dit een beetje eng. Je bent zo ver van hem vandaan, het wordt donker en hij staat tot ver in het water,” schrijft een volger. „Je hoort vaak dat een kind is verdronken. Moeder op smartphone let even niet op. Eindstand. Medelijden met kids die zulke moeders hebben. Die alles voor een foto doen”, reageert een ander.

Toch krijgt Yolanthe inmiddels ook veel steun van haar volgers die juist weer boos zijn op de moedermafia. „Deze hele reeks aan reacties is kansloos... Geef een like of geen like, en hou je mening lekker voor je. Ik geloof dat als we iedere ouder onder de loep gaan leggen, iedereen wel iets ’fout’ doet. Kijk in de spiegel en als het bevalt wat je ziet, blijf dan vooral naar jezelf kijken”, concludeert een van hen.