Rapper Murda verschijnt dinsdag voor de rechter in Turkije

Het Turkse OM eist vijf tot tien jaar tegen Murda, de artiestennaam van Önder Doğan.

De rapper is een bekende naam in Turkije, maar had ook in Nederland hits met nummers als Dom Pérignon, IJs, Stretch en Shutdown. In 2019 stond hij samen met Priceless en Frenna bovenaan de Single Top 100 met het liedje Rompe.

Murda was ook een van de coaches bij het eerste seizoen van The Voice Rap Turkije.