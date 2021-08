Countryzanger Tom T. Hall (85) overleden

Hall begon zijn muzikale carrière in de jaren zestig als dj in Kentucky en West Virginia. Hij schreef liedjes voor onder anderen Johnny Cash, George Jones en Loretta Lynn. Ook bracht hij zelf muziek uit, zoals zijn klassieker That's How I Got To Memphis. In 2008 werd Hall opgenomen in de Country Music Hall of Fame.

Het is onbekend waar de countryliedjesschrijver aan overleden is.