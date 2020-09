Giel Beelen: ’Een periode wordt afgesloten en er sterft iets’

„Here we go! Wat waren het drie onvergetelijke jaren bij Radio Veronica met dit TOP team. Je moest eens weten hoeveel liters tranen van het lachen ik de afgelopen jaren ben verloren...”, schrijft Giel op Instagram. Maar ook in de show zelf werd natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij zijn vertrek. Zo kwam Gerard Ekdom langs en keken ze samen terug op de afgelopen jaren.

Geheel in stijl sloot de dj zijn programma ook weer af met een toespraak. Dit keer niet de ’laatste van mei’, maar een écht afscheid. En ook dit keer put hij rijkelijk uit de beroemde afscheidsspeech van Rob Out uit 1974, in het laatste uur van Radio Veronica, vanaf het zendschip:

„Duizenden jaren geleden ontdekte de eerste mens hoe hij vuur kon maken. Hij is waarschijnlijk verbrand door zijn medemens. Hij was een boosdoener, een piraat. Maar vanaf dat moment beschikte de mensen over vuur om zich warm te houden, licht te maken en zelfs voedsel te koken. Eeuwen later vond iemand het wiel uit. Hij is waarschijnlijk gevierendeeld op de pijnbank. Hij liet een geschenk na dat niet begrepen werd, maar de wegen naar alle delen van de wereld opende. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die de stoot gaven tot nieuwe ontwikkelingen, met als enige wapen hun denkvermogen en creativiteit. Het antwoord daarop was altijd hetzelfde: haat en afgunst.”

Een misdaad

„Ieder nieuw idee of ontwikkeling wordt aangevochten door een groep mensen die streven naar behoudendheid en machtsconcentratie. Het vliegtuig was onmogelijk, narcose zondig, ruimtevaart godslastering en Giel Beelen een misdaad.”

„De Radio Veronica Ochtendshow met Giel ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders hier aanwezig, vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een middel voor geld is. De populariteit van Giel bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. Mijn imago is een ratjetoe van belangen, in stand gehouden door een klein aantal mensen dat geen oog willen voor de belangen van de luisteraar of kijker. De Radio Veronica Ochtendshow met Giel is een bedreiging voor dat systeem en daarom moet ik verdwijnen.”

„En toch, toch kan dit slechts een tijdelijke verdwijning zijn, want idealisme is een wapen waar moeilijk tegen te vechten is. Niet gehinderd door en gebonden aan politieke belangen, machtswellust of angst zal Giel doorgaan. Móet ik doorgaan. Mensen hebben vuur, stroom en elektriciteit bedwongen, oceanen overgestoken in een zeilboot, vliegtuigen en stuwdammen gebouwd, de aarde kunnen verlaten door zijn denkvermogen, creativiteit en wilskracht. De ochtendshow was opgebouwd door wilskracht en idealisme. Verslagen door hen dat als een bedreiging ondergaan. Het is aan u als Nederlander, met gevoel voor rechtvaardigheid, daar een antwoord op te vinden.”

Democratie

„De klok tikt verder, ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden, ik heb de tijd niet. Ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten en er sterft iets. En bij het afscheid nemen van Giel bij Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. En dat spijt mij. Voor Veronica.”