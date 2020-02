Ⓒ RTL

Eindelijk dachten we na hun ’strafkamp’ even af te zijn van Henk en Chantal, laait het drama in Married at first sight weer in alle hevigheid op. Wat is er dit keer aan de hand: ’Wenkie’ huilt uit bij Carlo Boszhard, want ze ’had het zo graag gewild’. En haar trouwring, die blijft om.