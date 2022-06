Abbey Hoes uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland

Hoes vindt de uitverkiezing ’een enorme eer’. „In principe zeggen titels en prijzen me niet zoveel. Het is altijd een momentopname van een aantal mensen. Maar net als bijvoorbeeld het winnen van een Gouden Kalf is het wel een heel groot compliment. Ik geloof niet zo in winnaars, verliezers of een nummer 1. Ik vind het wel onwijs lief dat ik deze titel heb gekregen, maar als ik in de spiegel kijk heb ik niet zoiets van: ’oh yeah, daar is ze hoor: de mooiste vrouw van Nederland’.”

Hoes volgt Monica Geuze op. Zij staat dit jaar op de derde plaats. Geraldine Kemper is tweede geworden. In de top tien is verder ruimte voor Romy Monteiro, Kim Feenstra, Doutzen Kroes, Holly Mae Brood, Victoria Koblenko, Yolanthe Cabau en Marijn Kuipers.

Tijdens een gala woensdag in Amsterdam werden nog zes awards uitgereikt, waaronder die van All Time Favorite. Feenstra, die de FHM500 in 2016 won, ging met die bokaal naar huis. Schaatsster Irene Schouten werd uitgeroepen tot mooiste sportvrouw en RUMAG-presentatrice Marijn Kuipers won de prijs van Social Media Queen.

VIDEO: Langs de rode loper vertelden verschillende genomineerden hun versiertips en -trucs.