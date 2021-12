Diggy Dex: ’Ik kan nog steeds prima luisteren naar R. Kelly en Bilal Wahib’

In de nieuwe PodBast vertelt Koen Jansen, zoals Diggy Dex in het echt heet, aan presentator Bastiaan Meijer welke Nederlandse rappers hij momenteel erg goed vindt. „Boef vind ik vet, ik houd heel erg van zijn manier van rappen. Bilal Wahib, als je dat rap kunt noemen, het is eigenlijk meer zang. Hij maakt heel mooie zanglijnen. Een getalenteerde jongen, los van wat er allemaal is gebeurd. Hij maakte een fout, tuurlijk: niet slim. Maar, hoe mensen daar dan weer overheen vallen... We hebben allemaal weleens domme dingen gedaan toen we twintig waren.”

In maart van dit jaar raakte Wahib (22) in opspraak vanwege een uit de hand gelopen grap tijdens een livesessie op Instagram. Daarbij vroeg de rapper en acteur een minderjarige jongen zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor geld. Hoewel er volgens het OM wel sprake was van een strafbaar feit, werd de Amsterdammer niet vervolgd.

Afrekenmaatschappij

„Mensen vinden het natuurlijk heel prettig om een jongen die heel populair is te zien vallen”, weet Diggy Dex. „En dat vind ik altijd jammer. Ga er maar aan staan. Je bent zo jong en de wereld ligt aan je voeten. Dat is voor niemand goed. Ik houd niet van die afrekenmaatschappij. Daardoor knap ik steeds meer af op sociale media en nieuws. Zonder als een oude lul te klinken: het geeft geen geluk als ik dat lees. Maar ik weet hoe het menselijk brein werkt: oh, er is een brandje, laten we allemaal kijken.”

De rapper, bekend van hits als Treur niet (Ode aan het leven) en Slaap lekker (Fantastisch toch), heeft er dan ook geen moeite mee de muziek los te zien van de persoon. „Absoluut. Dat heb ik bijvoorbeeld ook met R Kelly, of met Michael Jackson. Los van het feit dat Michael Jackson nog steeds niet schuldig is bevonden, het is nooit bewezen. Maar ik kan nog prima luisteren naar R Kelly. Omdat hij gewoon goede muziek heeft gemaakt.”

Kelly werd onlangs in New York schuldig bevonden aan het leiden van een operatie die tot doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Ook in de staat Illinois loopt nog een zaak tegen hem. De Amerikaanse zanger zit al vast sinds 2019, toen hij werd opgepakt in Chicago. In juni werd hij overgebracht naar de gevangenis in Brooklyn. Daar zit hij nu nog steeds achter tralies.