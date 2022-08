Duncan Laurence en vriend trouwen volgend jaar in Zweden

„We gaan volgend jaar trouwen. Dat gaat allemaal lekker privé achter de schermen ergens in Zweden”, zegt de Arcade-zanger over de grote dag. Hij wil er dan ook niet te veel ruchtbaarheid aan geven in de media, vertelt de zanger. „Werk en privé gescheiden houden, is superfijn. Duncan Laurence trouwt niet, Duncan de Moor trouwt in dat geval”, zegt hij.

„Duncan de Moor is de persoon achter de artiest en die houdt niet zo van grote heisa en allerlei paparazzi-toestanden. Gewoon lekker bij elkaar zijn met de mensen die er moeten zijn”, vertelt de 28-jarige artiest, die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won. Laurence bracht onlangs zijn nieuwe single Electric Life uit.