Britse tabloid erkent winst Meghan in rechtszaak met korte verklaring

In een korte verklaring heeft The Daily Mail erkend dat het fout zat in de zaak met Meghan, de hertogin van Sussex. De vrouw van de Britse prins Harry had een geschil met de krant omdat deze haar eigendomsrechten zou hebben geschonden en klaagde de eigenaar Associated Newspapers hiervoor aan.

Op de website van de krant is een aparte pagina aangemaakt waarop de korte erkenning van de Mail staat. „Het hof heeft geoordeeld dat Associated Newspapers de rechten van Meghan schond doordat The Mail on Sunday en Mail Online delen van de handgeschreven brief aan haar vader publiceerde”, luidt de boodschap.

Volgens de krant zijn er bovendien „financiële maatregelen” getroffen, wat zou betekenen dat Meghan een schadevergoeding van het medium heeft gekregen. Veel woorden worden hier echter niet aan vuil gemaakt. Het is dus niet precies bekend hoeveel geld de hertogin zou hebben ontvangen.