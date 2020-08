Ryan Reynolds waarschuwt Canadese jeugd

„Ik weet niet of dat zo’n goed idee is, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat ze medisch advies willen van iemand als ik. Tenzij het gaat om plastische chirurgie, want ik - en heel veel mensen weten dit niet - was vroeger Hugh Jackman”, begint Ryan zijn voicemailbericht aan Horgan, waarin hij gelijk een sneer uitdeelt aan zijn goede vriend met wie hij al jarenlang een onlinevete heeft.

De Deadpool-acteur gaat daarna serieus verder. „Jongeren in British Columbia feesten veel en dat is natuurlijk gevaarlijk. Ze weten vast niet dat duizenden jongeren niet alleen ziek worden door het coronavirus, maar er ook aan overlijden”, zegt Ryan.

Mama Reynolds

„Het is vreselijk dat het virus onze meest kwetsbare medemensen aantast. In British Columbia wonen bijvoorbeeld een paar van de coolste ouderen op aarde”, aldus de acteur die vervolgens milieuactivist David Suzuki en zijn eigen moeder opnoemt als voorbeeld. „Mijn moeder wil niet de hele dag in haar flatje blijven zitten. Ze wil naar het strand op zoek naar een jonge god van een jaar of dertig waar ze lekker mee kan flikflooien”, grapt hij.

Ryan besluit zijn spraakbericht met een heldere boodschap. „Ik hoop niet dat jongeren in British Columbia mijn moeder doden, of David Suzuki. Of elkaar. Laten we gewoon niemand doden, ik denk dat dat redelijk is.”