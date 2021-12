’Dagen van rijst’: gladgestreken familieportret

Premium Het beste van De Telegraaf

Concept, tekst en spel: Bodil de la Parra

Bodil de la Parra

Nadat in Het verbrande huis haar Surinaamse roots van vaders zijde aan bod kwamen, duikt Bodil de la Parra nu dieper in haar Indisch-Chinese familiegeschiedenis van moeders kant. Dankzij De Meervaart in het Amsterdamse Nieuw-West kon de première van Dagen van rijst het afgelopen weekend doorgaan als matinee. Een toepasselijker locatie had de actrice niet uit kunnen kiezen, want ze groeide er niet ver vandaan op in een nieuwbouwflat in Osdorp. Zij zelf met haar ouders en haar broer op de vierde verdieping, haar grootouders op de tweede en haar oom op de zesde. Ze vertelt hoe kinderen graag bij haar thuis kwamen, omdat er altijd cola bij het ontbijt was, er overal Playboys rondslingerden en de tv de hele dag aanstond. Rust, reinheid en regelmaat waren onbekende begrippen in huize De la Parra, waar haar ouders vaak in hun nakie rond paradeerden en wilde feestjes gaven tot diep in de nacht. Zodra andere ouders dit in de gaten kregen, bleven de bezoekjes uit. En Bodil, die wilde het liefst gewoon normaal zijn.